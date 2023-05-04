Медведев отреагировал на слова Борреля об атаке на Кремль

Дмитрий Медведев. Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который призвал не эскалировать конфликт на Украине после атаки на Кремль.

По мнению Медведева, именно атака на Кремль и приведет к эскалации конфликта, чего хотят в Вашингтоне и Брюсселе.

«Именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведет», - написал зампред Совбеза в Twitter.

Он подчеркнул, что этого хотят в Соединенных Штатах и «многие недоумки в Брюсселе».

Как писал сайт KP.RU, Боррель ранее заявил, что Евросоюз выступает с призывом к российским властям не использовать атаку дронов на Кремль для эскалации конфликта на Украине.

Напомним, в среду, 3 апреля, стало известно о том, что на территории Кремля средствами радиолокационной борьбы было сбито два дрона Вооруженных сил Украины. Атаку беспилотников в Кремле расценили как спланированную террористическую акцию и покушение на главу государства.

В свою очередь, МИД РФ призвал мировое сообщество осудить данную атаку, отметив, что молчание западных стран говорит о потакании Киеву.