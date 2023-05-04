В Белом доме заявили, что США обеспечили Украину всем необходимым для контранаступления Фото: REUTERS

Соединенные Штаты обеспечили Украину всей необходимой техникой и вооружением для проведения контрнаступления в ближайшие недели или месяцы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы», – сказал он в эфире телеканала MSNBC.

Как отметил представитель Белого дома, Вашингтон не стал бы называть сроки начала контрнаступления, даже если бы имел такую информацию. По его словам, объявлять об этом должен президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, накануне Министерство обороны США анонсировало новый пакет военной поддержки Украины. В него войдут ракеты для РСЗО HIMARS, снаряды для артиллерийских систем и стрелковое оружие.

Между тем бизнесмен Евгений Пригожин допустил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже началось, а член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил скоплении украинских подразделений в регионе.