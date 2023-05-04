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НовостиПолитика4 мая 2023 19:12

Кличко сообщил о взрыве и пожаре на юго-западе Киева

Кроме того, возгорание произошло в Печерском районе города
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кличко сообщил о взрыве и пожаре на юго-западе Киева

Кличко сообщил о взрыве и пожаре на юго-западе Киева

Фото: REUTERS

В Соломенском районе Киева произошли взрыв и пожар, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы и пожар в Соломенском районе столицы», – написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, на место взрыва выехали экстренные службы. Кроме того, мэр Киева сообщил о возгорании в Печерском районе города.

Напомним, в четверг, 4 мая, на Украине сообщили о взрывах в Киеве. В украинской столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Позже очевидцы рассказали, что над центром Киева появилось несколько беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны пытались сбить дроны, по словам очевидцев, «стрельба была слышна со всех сторон».

Как писал сайт KP.RU, накануне воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в нескольких регионах Украины. Сирены звучали в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавская, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.