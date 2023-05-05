Небензя высмеял призывы отстранить Россию от председательства в Совбезе ООН

Василий Небензя высмеял предложения некоторых стран отстранить Россию от председательства в Совбезе ООН. Фото: REUTERS

Попытки некоторых стран отстранить Россию от председательства в Совбезе ООН и передать его какой-либо другой стране были смехотворными. Такое мнение высказал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Главное, что председательство прошло без эксцессов, несмотря на смехотворные попытки некоторых стран обвинить нас в том, что мы можем злоупотребить председательством и что наше председательство требуется передать кому-нибудь другому», - сказал Небензя в интервью РИА Новости, добавив, что подобные призывы «противоречат всем мыслимым и немыслимым правилам».

Также Небензя заявил, что доминирование Запада и так называемый «мир по-американски» близятся к закату. По мнению дипломата, системные и последовательные действия США и их союзников по созданию на границах РФ «русофобского и неонацистского образования» привели к глубокому кризису системы международных отношений.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия пытается удержать отношения с США от провала в пропасть вооруженного конфликта.

Тем временем члены Верховной Рады напали на дипломата российской делегации в кулуарах заседания ПАЧЭС в Анкаре.