Президент Финляндии заявил о невозможности передать Киеву истребители Hornet в ближайшие годы

Финляндия не сможет передать Украине истребители в ближайшие годы Фото: REUTERS

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о невозможности передать Киеву истребители Hornet в ближайшие несколько лет. По его словам, Финляндия, в силу географических причин, не может передать свои самолеты до получения новых F-35.

"Совершенно очевидно, что географическое положение Финляндии сильно отличается от других европейских стран. Мы не можем отказаться от Hornet, пока не получим новые истребители", – заявил Ниинисте на пресс-брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским, приехавшим с неанонсированным визитом.

Напомним, в США также отказались от поставок Украине истребителей F-16. В Белом доме считают, что Киеву в ближайшее время “не нужны” боевые самолеты. В МИД Украины считают, что западные союзники могут пересмотреть свою позицию по передаче истребителей в случае успешного контрнаступления.

Напомним, российский бизнесмен Евгений Пригожин допустил, что контрнаступление ВСУ уже началось. Сайт KP.RU рассказывал три возможных сценария этого наступления, а военкор “Комсомольской правды” Александр Коц, находясь на линии соприкосновения, убедился в готовности российских сил к отражению любых атак украинской армии.