В Нижегородской области введен план «Перехват» после покушения на Захара Прилепина

Правоохранительные органы будут останавливать все подозрительные машины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области был введен план «Перехват» после взрыва автомобиля, в котором ехал писатель Захар Прилепин.

Как сообщает Baza, правоохранительные органы будут останавливать все подозрительные машины, однако конкретных подозреваемых на данный момент нет.

Напомним, покушение на писателя было совершено на трассе в Борском районе в Нижнем Новгороде. Сообщалось о гибели водителя. Кроме того, проект wargonzo писал, что вместе с Захаром Прилепиным в машине находилась и его дочь, которая не пострадала, однако говорили о смерти охранника писателя.

Как писал сайт KP.RU, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал состояние Захара Прилепина, заявив, что писатель «в порядке». Пресс-служба писателя также сообщила kp.ru, что писатель в порядке, однако уточнила, что его номер сейчас отключен.