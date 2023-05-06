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НовостиПроисшествия6 мая 2023 10:21

В Нижегородской области введен план «Перехват» после покушения на Захара Прилепина

Правоохранительные органы будут останавливать все подозрительные машины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правоохранительные органы будут останавливать все подозрительные машины

Правоохранительные органы будут останавливать все подозрительные машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области был введен план «Перехват» после взрыва автомобиля, в котором ехал писатель Захар Прилепин.

Как сообщает Baza, правоохранительные органы будут останавливать все подозрительные машины, однако конкретных подозреваемых на данный момент нет.

Напомним, покушение на писателя было совершено на трассе в Борском районе в Нижнем Новгороде. Сообщалось о гибели водителя. Кроме того, проект wargonzo писал, что вместе с Захаром Прилепиным в машине находилась и его дочь, которая не пострадала, однако говорили о смерти охранника писателя.

Как писал сайт KP.RU, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал состояние Захара Прилепина, заявив, что писатель «в порядке». Пресс-служба писателя также сообщила kp.ru, что писатель в порядке, однако уточнила, что его номер сейчас отключен.