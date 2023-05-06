Полиция разыскивает двух мужчин по подозрению в причастности к покушению на Захара Прилепина

Подозреваемые могли следить за писателем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правоохранительные органы разыскивают двух мужчин, которых подозревают в причастности к взрыву автомобиля с писателем Захаром Прилепиным.

«В ходе поездки в село Пионерское Прилепин делал несколько остановок на трассе. Во время одной из них у его машины охранник заметил и спугнул неизвестных мужчин», - приводит «Интерфакс» заявление, сделанное в экстренных службах.

Уточняется, что подозреваемые могли следить за Захаром Прилепиным, а также заложить под днище его автомобиля взрывное устройство. На данный момент ведутся поиски.

Напомним, покушение было совершено в субботу, 6 мая, на трассе в Борском районе в Нижнем Новгороде. Сообщалось о гибели водителя, а проект wargonzo также заявил, что вместе с Захаром Прилепиным в машине была и его дочь, которая не пострадала, но сообщили о смерти охранника писателя.

Как писал сайт KP.RU, в Нижегородской области был введен план «Перехват» и правоохранительные органы будут останавливать все подозрительные машины.