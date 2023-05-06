Месть украинских боевиков рассматривают в качестве версии покушения на Захара Прилепина
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Предварительной версией покушения на писателя Захара Прилепина, автомобиль которого был подорван в Нижнем Новгороде, является месть украинских боевиков. Об этом заявили в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, подрыв автомобиля являлся местью украинских боевиков», - приводит ТАСС заявление правоохранителей, где отметили, что, мощность взрывного устройства, которое было установлено под днищем автомобиля писателя, составила свыше 2 кг в тротиловом эквиваленте.
Напомним, покушение было совершено в субботу, 6 мая, в Нижнем Новгороде на трассе в Борском районе. В Министерстве внутренних дел РФ заявили о ранении Захара Прилепина и о гибели его водителя. Проект wargonzo сообщали, что вместе с писателем в машине была и его дочь, однако она не пострадала.
В Нижегородской области введен план «Перехват» и правоохранители будут останавливать все подозрительные автомобили, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения.