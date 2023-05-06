Медведев назвал покушение на Прилепина подлым нападением нацистских экстремистов

Медведев прокомментировал покушение на Захара Прилепина
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал покушение политического деятеля Захара Прилепина подлым нападением нацистов, устроивших циничное представление.
Напомним, в субботу, 6 мая, в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин.
Позже Министерство внутренних дел РФ подтвердило факт взрыва автомобиля с Захаром Прилепиным в Нижегородской области, заявив о ранении писателя, а также о гибели его водителя.
В покушении чудом не пострадала дочь Захара Прилепина - она ехала с отцом в одном автомобиле, но незадолго до взрыва ее успели высадить из машины, выгрузив вещи. В результате она не пострадала. Однако погиб личный охранник Прилепина.
Официальный представитель МИД Росси Мария Захарова заявила, что в данном случае ответственность за покушение на российского писателя ложится на США и Британию