Теракт против Захара Прилепина могли организовать украинские диверсанты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За терактом в отношении Захара Прилепина может стоять диверсионная группа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Идет поиск возможных соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что пока нет точных свидетельств причастности украинских диверсантов к теракту в Нижегородской области. Однако следствие считает, что взрыв автомобиля российского писателя Захара Прилепина мог быть местью украинских боевиков. Российский публицист участвовала в спецоперации добровольцем.

Напомним, взрыв прогремел днем 6 мая 2023 года в поселке под Нижним Новгородом. В результате теракта погиб водитель машины, сам публицист получил тяжелое ранение. Сейчас писателя готовят к транспортировке в Москву. Он находится в тяжелом, но не критическом состоянии.

Подозреваемого в организации теракта задержали по горячим следам, сейчас его доставляют в полицию на допрос.