Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 мая 2023 12:38

Теракт против Захара Прилепина могли организовать украинские диверсанты

Такую версию рассматривают правоохранительные органы
Мила ГЕНЬ
Теракт против Захара Прилепина могли организовать украинские диверсанты

Теракт против Захара Прилепина могли организовать украинские диверсанты

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За терактом в отношении Захара Прилепина может стоять диверсионная группа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Идет поиск возможных соучастников преступления.

Ранее сообщалось, что пока нет точных свидетельств причастности украинских диверсантов к теракту в Нижегородской области. Однако следствие считает, что взрыв автомобиля российского писателя Захара Прилепина мог быть местью украинских боевиков. Российский публицист участвовала в спецоперации добровольцем.

Напомним, взрыв прогремел днем 6 мая 2023 года в поселке под Нижним Новгородом. В результате теракта погиб водитель машины, сам публицист получил тяжелое ранение. Сейчас писателя готовят к транспортировке в Москву. Он находится в тяжелом, но не критическом состоянии.

Подозреваемого в организации теракта задержали по горячим следам, сейчас его доставляют в полицию на допрос.