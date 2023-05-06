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НовостиПроисшествия6 мая 2023 12:04

Медики оценили состояние здоровья Захара Прилепина после покушения

Медики оценили состояние здоровья Захара Прилепина как тяжелое, но не критическое
Мила ГЕНЬ
Медики оценили состояние здоровья Захара Прилепина после покушения

Медики оценили состояние здоровья Захара Прилепина после покушения

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Состояние Захара Прилепина после покушения оценили как тяжелое, но не критическое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди медиков. Сейчас решается вопрос о транспортировки раненого публициста в Москву.

Напомним, днем 6 мая 2023 года прогремел взрыв в Нижнем Новгороде. Неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль известного российского писателя Захара Прилепина. В результате теракта погиб водитель, сам публицист жив, но тяжело ранен. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также сообщалось, что в машине Прилепина незадолго до взрыва находилась его младшая дочь Лилия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, которые квалифицировали как теракт.

По горячим следам в Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в организации взрыва.

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