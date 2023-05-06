Медики оценили состояние здоровья Захара Прилепина после покушения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Состояние Захара Прилепина после покушения оценили как тяжелое, но не критическое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди медиков. Сейчас решается вопрос о транспортировки раненого публициста в Москву.

Напомним, днем 6 мая 2023 года прогремел взрыв в Нижнем Новгороде. Неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль известного российского писателя Захара Прилепина. В результате теракта погиб водитель, сам публицист жив, но тяжело ранен. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также сообщалось, что в машине Прилепина незадолго до взрыва находилась его младшая дочь Лилия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и покушении на убийство, которые квалифицировали как теракт.

По горячим следам в Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в организации взрыва.

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