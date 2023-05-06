СК опубликовал видео допроса подозреваемого в покушении на Прилепина

Подозреваемый в покушении на Прилепина признался, что прибыл в Россию специально для совершения этого теракта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет России опубликовал видео допроса Александра Пермякова, подозреваемого в совершении теракта 6 мая в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадал писатель Захар Прилепин и погиб его водитель.

На кадрах опубликованного видео Пермяков утверждает, что родился в Донецкой области, а в 2018 году был завербован спецслужбами Украины и в 2022 году проник на территорию России специально для совершения теракта в отношении Захара Прилепина. Пермяков признал свою вину и заявил, что жалеет о содеянном.

Напомним, по сообщению Следственного комитета РФ, Пермяков следовал по пути Прилепина, и во время одной из остановок заложил взрывное устройство, которое позже привел в действие дистанционно.

Следственный комитет (СК) России квалифицировал данное происшествие как теракт и возбудил дело по соответствующей статье 205 уголовного кодекса РФ.

В МИД России назвали данный теракт свидетельством того, что “Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим”.