Путин закончил речь на параде Победы в Москве словами о мощи единства России

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, завершая выступление на параде Победы в Москве, заявил о силе единства России.

«В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее нашего единства, нет ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу. Ура!» – сказал глава государства.

В эти минуты на Красной площади в Москве проходит парад в честь 78 годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне. Его по традиции открыли пешие расчеты, в составе которых прошли солдаты, офицеры, курсанты, учащиеся военных вузов, кадеты и юнармейцы. В этом году в параде участвуют бойцы специальной военной операции на Украине.

Перед началом парада Путин лично поприветствовал каждого ветерана на трибуне. Он пожал им руки и узнал о состоянии их здоровья. В ходе своей речи глава государства поздравил россиян с Днем Победы и заявил, что хочет видеть будущее страны мирным и стабильным.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию военного парада Победы на Красной площади.