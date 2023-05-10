ВСУ выпустили 12 снарядов по Донецку и Горловке

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Фото: REUTERS

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку поздним вечером вторника 9 мая. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку и семь снярядов калибра 152 мм по Горловке, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Обстрелы продолжились и после полуночи, 10 мая.

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:05 - н.п. Щербиновка - н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителей Запорожья временно эвакуируют в безопасные районы из-за участившихся обстрелов. Людей отвезут в другие населенные пункты региона.

Тем временем вооруженные силы России взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что военные эксперты из США не могут понять, каким образом Россия смогла нарушить работу американских реактивных систем HIMARS, применяемых ВСУ на Украине. Чем дольше они используются - тем хуже их точность, и меньше эффективность.

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