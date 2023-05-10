В Латвии задержали 17 человек за празднование 9 мая

В Латвии задерживают людей и возбуждают дела за георгиевские ленты и возложение цветов к демонтированным памятникам советским воинам. Фото: REUTERS

В Латвии возбудили четыре уголовных дела и 23 административных производства за празднование 9 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Сообщается, что поводом для возбуждения административных и уголовных дел стало возложение цветов к мемориалам советским воинам и демонстрация георгиевских лент, которые запрещены в Латвии. Также сообщается о задержаниях.

«Задержаны 17 человек. Возбуждено 23 дела об административных правонарушениях и четыре уголовных дела», - информирует полиция Латвии.

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 мая, посол России Сергей Андреев и другие российские дипломаты не смогли возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Собравшаяся на кладбище толпа помешала им пройти к мемориалу и почтить память солдат, погибших в боях за освобождение Польши. В это же время один из организаторов шествия потребовал от российского посла снять георгиевскую ленту.

Также сообщалось, что полиция Кишинева собирает досье на людей, отказывающихся снимать георгиевские ленты в День Победы.

Тем временем вандалы осквернили советское воинское захоронение в Австрии. Посольство России направит ноту в МИД Австрии в связи с произошедшим.