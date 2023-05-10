Минобороны России: Подразделения ВДВ сковывают действия ВСУ на флангах при боях за Артемовск

Российские военные продолжают освобождение Артемовска Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что подразделения ВДВ РФ продолжают сковывать действия украинской армии на флангах в районе Артемовска.

Основные бои на Донецком направлении проходят именно в Артемовске, всего на этом направлении за прошедшие сутки ВКС России совершили 12 вылетов боевой авиации, а артиллерийские подразделения выполнили 98 огневых задач. Суммарные потери противника на этом направлении составили более 240 военнослужащих и наемников.

Напомним, недавно Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими штурмовыми отрядами еще двух кварталов в северо-западной и западной частях города Артемовск.

Также недавно врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил Артемовск и рассказал о том, как украинская армия пытается отстоять город. По его словам, ВСУ не жалеют ни город, ни своих бойцов при удержании Артемовска.

Военкор “Комсомольской правды” Александ Коц недавно рассказал, как проходит решающий штурм западных кварталов города, сколько процентов территории остается под контролем ВСУ и как российские бойцы умудряются спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.