YLE: в Финляндии выставили на продажу остров с военными укреплениями у границы с Россией

В Финляндии выставили на продажу остров с военными укреплениями у границы с Россией Фото: REUTERS

В юго-восточной Финляндии продается остров Ранкки, граничащий с РФ и имеющий военные укрепления. Его владелец запросил цену в 7,9 млн евро. Об этом проинформировала общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

«Продается бывший военный остров у границы с Россией. Остров Ранкки продается за 7,9 млн евро», - сообщила корпорация.

Издание отмечает, что владелец острова Исмо Рятю купил его восемь лет назад за 700 тысяч евро. До этого Ранкки был под управлением сил обороны Финляндии. Рятю считает, что сможет продать остров к концу текущего года, так как ранее вложил в него значительную сумму.

Так, по его словам, на продажу выставлено сто земельных участков, все они уже зонированы. Кроме того, все здания на острове имеют геотермальное отопление.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Норвегии продавали необитаемый остров Стуре Футойа. Стартовая цена лота тогда составляла 2 миллиона норвежских крон или 196 тысяч евро. В свою очередь, во Франции остров продавали по цене квартиры. Стоимость острова вместе с домом оценивалась в 1,5 млн евро, тогда как квартиры в центре Парижа стоили тогда в 2-3 раза дороже.