Байден заблудился на сцене после того, как пообещал всему миру проблемы

Байден не смог найти выход со сцены после своего выступления в Нью-Йорке. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заблудился на сцене после выступления в Нью-Йорке. Трансляцию выступления американского лидера вел YouTube-канал PBS NewsHour, она доступна здесь.

На видео американский президент, закончив выступление и поблагодарив зрителей за внимание, развернулся и сделал несколько неуверенных шагов, озираясь в поисках выхода со сцены. К нему поспешил помощник и показал, в какой стороне находится выход.

Во время выступления Байден заявил, что весь мир столкнется с серьезными проблемами в случае дефолта в США.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил о разрушительных последствиях возможного дефолта для экономики США.

Также сообщалось, что Байден изучает возможность предотвращения дефолта в США без участия Конгресса. Одна из поправок к Конституции США дает ему на это законное право.

Тем временем Байдену и его семье «шьют» сразу несколько уголовных дел. Приведёт ли это к импичменту, читайте здесь на KP.RU.

Ранее Байден не раз публично путал события и даты. Также президент США лжет о своем прошлом.