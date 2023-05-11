Подоляк пугает Европу войной и терактами в случае прекращения поставок оружия Украине

В офисе Зеленского предрекли Европе войну и теракты в случае прекращения поставок оружия Киеву. Фото: REUTERS

Военные действия и террористические акты захлестнут Европу, если Запад прекратит поставлять Украине оружие. Такое развитие событий прогнозирует советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах. Существенно увеличится количество терактов в Европе. Вообще в Европе мы не будем сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно», - сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада», комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможном прекращении поставок западного оружия Киеву.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что западные союзники Киева могут быстро урегулировать конфликт на Украине, прекратив военную поддержку ВСУ. Однако, по словам Борреля, подобный мир не устроит Европу.

Ранее Подоляк назвал заявление Борреля «оксюмороном» и заявил, что прекращение поставок оружия Украине абсолютно не означает «немедленное окончание» военных действий.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ходе специальной военной операции на Украине Россия получила возможность изучить вооружения западного производства, которые применяет Киев.

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