Банк России: во втором квартале ВВП вырастет на 4,2%

Банк России прогнозирует во втором квартале 2023 года рост экономики на 4,2 процента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России прогнозирует во втором квартале 2023 года рост экономики на 4,2 процента. Об этом сказано в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

Банк назвал основной движущей силой расширения экономики в 2023 году внутренний спрос.

«Особенно заметно поддерживать выпуск будет спрос домохозяйств. Его восстановительный рост будет продолжаться весь год», - сказано в документе.

Согласно прогнозу, в 2024 году российская экономика продолжит восстанавливаться, а к 2025 году темп прироста ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5 процента.

Ранее экономист Алексей Зубец дал прогноз на 2023 год: Россия обгонит западные страны, зарплаты поднимутся. Также экономист Сафонов предсказал увеличение зарплат простых работников и снижение сверхдоходов топ-менеджеров в 2023 году в России.

Ситуация в экономике России абсолютно контролируемая, у нее есть необходимый запас прочности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.