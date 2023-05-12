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НовостиЭкономика12 мая 2023 0:53

Банк России: во втором квартале ВВП вырастет на 4,2%

Основной движущей силой расширения российской экономики Центробанк назвал внутренний спрос
Мария ПАВЛОВА
Банк России прогнозирует во втором квартале 2023 года рост экономики на 4,2 процента.

Банк России прогнозирует во втором квартале 2023 года рост экономики на 4,2 процента.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Банк России прогнозирует во втором квартале 2023 года рост экономики на 4,2 процента. Об этом сказано в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

Банк назвал основной движущей силой расширения экономики в 2023 году внутренний спрос.

«Особенно заметно поддерживать выпуск будет спрос домохозяйств. Его восстановительный рост будет продолжаться весь год», - сказано в документе.

Согласно прогнозу, в 2024 году российская экономика продолжит восстанавливаться, а к 2025 году темп прироста ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5-2,5 процента.

Ранее экономист Алексей Зубец дал прогноз на 2023 год: Россия обгонит западные страны, зарплаты поднимутся. Также экономист Сафонов предсказал увеличение зарплат простых работников и снижение сверхдоходов топ-менеджеров в 2023 году в России.

Ситуация в экономике России абсолютно контролируемая, у нее есть необходимый запас прочности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.