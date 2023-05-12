Депутат Яровая предложила дать законодательное определение русофобии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необходимо дать законодательное определение понятия русофобии, как человеконенавистническую идеологию, а также ввести уголовное наказание за нее. С таким предложением выступила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

В ходе сессии, посвященной русофобии, она высказала свое мнение о необходимости принятия подобных мер.

В последнее время некоторые страны начали проявлять свою агрессию в сторону России. Так например в Польше рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда и заменить его на топоним «Крулевец».

Немного ранее власти Польши вторглись в здание школы при российском посольстве в Варшаве, и вынудили всех сотрудников учреждения покинуть его.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Польша на протяжении столетий периодически скатывается в безумие ненависти к России. Он также отметил, что подобная русофобия уже находится на грани безумия.