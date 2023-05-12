Депутат Яровая предложила дать законодательное определение русофобии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Необходимо дать законодательное определение понятия русофобии, как человеконенавистническую идеологию, а также ввести уголовное наказание за нее. С таким предложением выступила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
В ходе сессии, посвященной русофобии, она высказала свое мнение о необходимости принятия подобных мер.
В последнее время некоторые страны начали проявлять свою агрессию в сторону России. Так например в Польше рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда и заменить его на топоним «Крулевец».
Немного ранее власти Польши вторглись в здание школы при российском посольстве в Варшаве, и вынудили всех сотрудников учреждения покинуть его.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Польша на протяжении столетий периодически скатывается в безумие ненависти к России. Он также отметил, что подобная русофобия уже находится на грани безумия.