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НовостиПолитика12 мая 2023 7:45

Депутат Яровая предложила дать законодательное определение русофобии

Также она предложила внести за нее уголовную ответственность
Роман ПОЛОСИКОВ
Депутат Яровая предложила дать законодательное определение русофобии

Депутат Яровая предложила дать законодательное определение русофобии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Необходимо дать законодательное определение понятия русофобии, как человеконенавистническую идеологию, а также ввести уголовное наказание за нее. С таким предложением выступила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

В ходе сессии, посвященной русофобии, она высказала свое мнение о необходимости принятия подобных мер.

В последнее время некоторые страны начали проявлять свою агрессию в сторону России. Так например в Польше рекомендовали отказаться от русского названия Калининграда и заменить его на топоним «Крулевец».

Немного ранее власти Польши вторглись в здание школы при российском посольстве в Варшаве, и вынудили всех сотрудников учреждения покинуть его.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Польша на протяжении столетий периодически скатывается в безумие ненависти к России. Он также отметил, что подобная русофобия уже находится на грани безумия.