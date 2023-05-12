Бельгия передаст Украине 92 миллиона евро из доходов от замороженных российских активов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Бельгии в пятницу, 12 мая, согласовали новый пакет военной и гражданской помощи Украине в размере 92 млн евро. В сообщении правительства страны уточняется, что он будет оплачен за счет доходов от замороженных активов РФ.

«Общая сумма выделяемых финансовых средства достигает 92 миллиона евро. Источником этих средств станут налоговые поступления от замороженных в Бельгии российских финансовых активов», - сказано в заявлении кабмина Бельгии.

Уточняется, что примерно половина выделяемых средств будет направлена на приобретение и поставку Киеву бронированной техники, оружия и боеприпасов в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины.

О том, что Бельгия использует доходы с замороженных российских активов для помощи Украине, ранее заявлял премьер-министр королевства Александер де Кроо.

Напомним, в январе 2023 года власти Бельгии заявили о том, что страна предоставит Украине пакет военной помощи на 92 млн евро. Уточнялось, что поставка будет включать автомобили, переносные зенитные комплексы стрелковое и легкое противотанковое оружие.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 12 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявил, что Россия готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину вооружениями.