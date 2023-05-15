Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Зеленского за его турне по Европе

Зеленского раскритиковали за турне по странам Европы Фото: REUTERS

Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за его турне по странам Европы. Также Зеленского упрекнули за то, что он слишком много времени проводит в путешествиях в не самое подходящее для этого время.

“Все еще пытаешься избежать возращения домой к своему народу?”, – отметил один комментатор.

“Кажется, что на Украине ты вообще не появляешься. С чем это связано?”, – возмутился еще один пользователь.

“А кто управляет страной, пока Зеленский ездит по миру и делает селфи?”, – возмутился один из читателей.

Напомним, недавно президент Украины побывал в Италии, где провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, а после встретился с премьером Джорджей Мелони, а также посетил Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском.

На следующий день он отправился в Берлин, где встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и получил премию “Карла Великого”, а позже на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком обсудил создание “коалиции по истребителям”.

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