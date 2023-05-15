Макрон заявил, что французские военные уже готовы начать обучение украинских пилотов

Макрон заявил, что Франция уже готова приступить к обучению украинских летчиков Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военные уже сейчас могут приступить к подготовке украинских летчиков.

“Мы открыли дверь для обучения украинских пилотов, обучение может начаться уже сейчас”, – заявил Макрон в эфире телеканала TF1.

При этом вопрос поставки истребителей Францией он назвал “теоретическими разговорами”, и отметил, что в данный момент Париж сосредоточен на поставках боеприпасов и ремонте уже предоставленной ранее техники.

Ранее власти Великобритании сообщили, что планируют начать подготовку украинских летчиков летом 2023 года. Также уточнялось, что украинские летчики получат навыки пилотирования, которые они впоследствии смогут применить на самолетах различного типа, в том числе и на истребителях F-16.

Тем временем Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком уже обсудил создание “коалиции по истребителям” и заявил, что в ближайшее время стоит ждать "важных решений" по поставкам истребителей на Украину.

Издание Politico отмечало, что возможная поставка американских истребителей Украине может превратиться в “логистический кошмар”, поскольку для их использования нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, “которых нет на Украине”, а российские военные могли бы с легкостью выявить любую попытку построить подобные базы и уничтожить их.