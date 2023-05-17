FN: Байден отменил поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею из-за ситуации с госдолгом США

Байдену пришлось отменить два зарубежный визита из-за угрозы дефолта в США. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден изменил ранее запланированную программу зарубежных визитов и отменил поездки в две страны из-за неразрешенной ситуации с государственным долгом США. Об этом сообщает во вторник 16 мая телеканал Fox News со ссылкой на информированный источник.

Речь идет об Австралии и Папуа-Новой Гвинее, куда Байден намеревался отправиться после саммита стран G7, который пройдет в Японии. Из-за угрозы наступления дефолта в США американский лидер отменил эти визиты.

Напомним, в министерстве финансов США подтвердили, что с 1 июня 2023 года в стране может наступить дефолт. Об этом сказано в письме главы американского финансового ведомства Джанет Йеллен к законодателям.

Ранее глава минфина отмечала, что у США заканчиваются возможности применять экстраординарные меры, направленные на борьбу с надвигающимся дефолтом.

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