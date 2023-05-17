Самоходные противотанковые пушки 2C25М поставят российским ВС в 2024 году

Модернизированные самоходные противотанковые пушки могут быть поставлены в ВС России в 2024 году. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр КОЦ

Модернизированные самоходные противотанковые пушки 2C25М могут появиться на вооружении российской армии в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Курганмашзавода».

Решение о годности машины к серийному выпуску должна принять межведомственная комиссия, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что быстровозводимый бункер-укрытие, спасающий от минометных снарядов и выдерживающий вес до 20 тонн, испытывается в зоне спецоперации в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, глава Lobaev Arms Владислав Лобаев сообщил, что в России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac, уже начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих.

Тем временем в России разработали новый дрон «Упырь» для нанесения ударов в глубине фронта. Сообщается, что первая партия дронов уже прошла испытания в зоне боевых действий. При помощи дронов «Упырь» можно уничтожать бронетехнику противника на закрытых позициях, пресекать подвоз боеприпасов, личного состава и техники.

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