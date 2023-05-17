Представитель ВВС Украины Игнат заявил, что комплекс Patriot остался в рабочем состоянии

16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" уничтожил американскую ЗРК "Patriot" около Киева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что американский зенитный ракетный комплекс ПВО Patriot продолжает боевое дежурство, несмотря на заявления об уничтожении установки днем ранее.

“Не волнуйтесь, с Patriot все в порядке. Она в рабочем состоянии”, –заявил Игнат агентству Франс Пресс. При этом представитель ВВС Украины не уточнил информацию о возможных повреждениях ракетного комплекса.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» уничтожил под Киевом хваленую американскую систему ПВО «Пэтриот».

Сайт KP.RU рассказывал, что сказали западные эксперты после первого применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в зоне спецоперации. Эксперты полагают, что применение гиперзвуковых ракет было сигналом для НАТО, а некоторые считают, что “ее ничто не сможет остановить”.

Также недавно военное издание Military Watch сообщило, что Украинская армия может к концу весны остаться без ракет “земля-воздух” для советских и западных систем ПВО, а союзники Киева не дают больших надежд на их пополнение. По мнению экспертов, это может дать авиации ВКС России полную свободу в небе, возможность свободно наносить удары по глубоким тылам ВСУ и способствовать крупным успехам российской армии.