Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" уничтожил американскую ЗРК Patriot около Киева 16 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обозреватель издания Express Том Уотлинг заявил, что, после подтверждения Соединенными Штатами повреждения американских ЗРК Patriot в Киеве российскими “Кинжалами”, на Западе будут больше доверять российским источникам информации.

Уотлинг отметил, что ранее новость о поражении ракетного комплекса гиперзвуковой российской ракетой многими западными экспертами считалась “российской дезинформацией”, но заявления американской стороны подорвал уверенность общественности в этом.

“Теперь информацию об уничтожении Patriot проверяют гораздо тщательнее”, – заявил британский журналист.

Напомним, 16 мая Минобороны России сообщило, что гиперзвуковой комплекс «Кинжал» уничтожил под Киевом американскую систему ПВО Patriot. Официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что американский ЗРК продолжает боевое дежурство, несмотря на заявления о повреждении комплекса.

Тем временем читатели издания The Wall Street Journal болезненно восприняли новость о повреждении комплекса, назвав идею отправки данных систем Украине плохой идеей и отметив, что фактически Patriot на Украине занимается защитой самого себя.