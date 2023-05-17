Байден в Хиросиме не намерен извиняться за атомную бомбардировку города в 1945

Байден в Хиросиме не планирует приносить извинения от имени США за атомную бомбардировку. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не намерен извиняться за атомные бомбардировки Японии, проведенные США в 1945 году, но примет участие в возложении цветов и других мероприятиях в память о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в рамках саммита G7 . Об этом заявил в среду 17 мая помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент не будет выступать с заявлением в Мемориальном парке мира», - сказал Салливан, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-брифинга на борту отправляющегося на саммит самолета.

Помощник Байдена объяснил такое решение тем, что саммит Большой семерки «не является двусторонним мероприятием».

Напомним, саммит лидеров пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Японии 19-21 мая и встречу лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) в Сиднее 24 мая. Позднее Байден отменил поездки в Австралию и Папуа-Новую Гвинею из-за ситуации с госдолгом США.

Также Байден на фоне ситуации с госдолгом США и риском дефолта анонсировал скорую встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки – единственный в истории человечества случай применения боевого ядерного оружия. США осуществили ее в конце Второй мировой войны. Все материалы по теме здесь на KP.RU.