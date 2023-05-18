Минобороны США не возражает против возможного предоставления другими странами истребителей F-16 Киеву

В Пентагоне не возражают против передачи Киеву истребителей F-16 другими странами. Фото: REUTERS

Пентагон не возражает против возможного предоставления Киеву истребителей F-16 другими странами. Об этом пишет издание Politico.

«Не думаю, что мы против», - цитирует издание ответ источника в Минобороны США на соответствующий вопрос. Источник утончил, что партнеры Вашингтона еще не приняли решение о предоставлении Киеву истребителей.

Ранее сообщалось, что Украина хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16.

Также сообщалось, что координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не изменил своей позиции и не планирует передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты ATACMS и истребители F-16.

Президент Польши Дуда также заявил, что Варшава не готова передать Украине истребители F-16. Однако Польша передала Киеву практически все свои истребители МиГ-29.

Тем временем в офисе премьера Британии заявили об отсутствии планов передавать истребители Украине.