В Израиле заявили, что передача Киеву системы «Железный купол» не имеет смысла

Израильский эксперт заявил о бессмысленности передачи Киеву системы ПРО "Железный купол" Фото: REUTERS

Передача Киеву системы ПРО «Железный купол» не будет иметь смысла из-за того, что территория Украины обширна, а российские ракеты более совершенны, чем палестинские. Такое мнение высказал израильский военный аналитик Йона Джереми Боб.

Эксперт заявил, что для покрытия всей территории Украины потребовалось бы более десятка систем «Железный купол», которых просто не существует.

«Один или два «Железных купола» из США не имели бы тактического значения, а на данном этапе, вероятно, они бы не имели и большого символического значения», — написал аналитик в статье для The Jerusalem Post.

Напомним, Украина начала просить у Израиля «Железный купол» и разрешения на поставки ПТРК Spike еще в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Украина хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16.

Также сообщалось, что координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не изменил своей позиции и не планирует передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты ATACMS и истребители F-16.