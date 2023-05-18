Путин одним ударом “Кинжала” обрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью Patriot

16 мая ВС России гиперзвуковым "Кинжалом" уничтожили 5 пусковых установок и одну РЛС комплекса Patriot Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Китайское издание Sohu заявило, что Владимир Путин нарушил планы Владимира Зеленского атаковать Россию при помощи американских ракетных комплексов Patriot.

“В конце апреля Украина получила первую партию ЗРК "Пэтриот" американского производства, чему Владимир Зеленский, естественно, очень обрадовался”, – пишут авторы статьи. По их мнению, украинский лидер “собирался безжалостно атаковать Россию” при помощи этих систем.

Однако, недавнее уничтожение гиперзвуковым комплексом “Кинжал” американского ЗРК, по мнению обозревателей, не только разрушил все планы украинского командования, но и болезненно ударил по Америке, производящей эти комплексы ПВО.

Ранее Минобороны России сообщило, что 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса PATRIOT производства США

Издание Military Watch Magazine отмечало, что успешная атака российских военных снова обострила вопрос о целесообразности передачи дорогих комплексов Киеву, у которого не осталось и половины подобного вооружения, которое продержалось бы более месяца.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Раскрыто, как Россия смогла уничтожить хваленый американский Patriot (подробнее)