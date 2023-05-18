Поставка Украине истребителей F-16 не стоит на повестке саммита G7 Фото: REUTERS

Передача Вооруженным силам Украины истребителей F-16 не стоит на повестке саммита стран «Большой семерки», заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Именно F-16 не стоят на повестке G7», – сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу CNN.

Вместе с тем, отметил Кирби, на саммите будет обсуждаться сам украинский конфликт и поддержка Киева.

Напомним, ранее стало известно, что Украина хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16 и надеется, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите G7 в Японии, а затем на саммите НАТО в Литве. По информации Politico, Минобороны США не возражает против возможного предоставления другими странами истребителей F-16 Киеву.

Между тем группа из 14 конгрессменов написала общее письмо президенту США Джо Байдену с требованием как можно скорее разрешить поставки истребителей F-16 Украине.

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