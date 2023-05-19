Саудовская Аравия предложила посредничество в урегулировании конфликта на Украине Фото: REUTERS

Саудовская Аравия готова стать посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

«Мы подтверждаем свою позицию, которая заключается в поддержке всего, что способствует снижению остроты кризиса на Украине, а также готовность королевства продолжать посреднические усилия между РФ и Украиной», – сказал он в ходе саммита Лиги арабских государств.

Напомним, в пятницу, 19 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о прибытии в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств. Там политик намерен представить свой «мирный план» урегулирования конфликта на Украине.

Ранее украинский лидер запросил отдельный саммит стран G7 по Украине, чтобы продвинуть свой «мирный план» по урегулированию конфликта с Россией.

Как писал сайт KP.RU, Россия готова рассматривать идеи по урегулированию конфликта на Украине только с учетом интересов Москвы.