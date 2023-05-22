Спикер Госсовета Крыма Константинов назвал поездки Зеленского за границу самым дорогим шоу в истории планеты Фото: REUTERS

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что поездки за рубеж президента Украины Владимира Зеленского являются самым дорогим шоу в истории планеты.

«Его гастроли по западным странам - это самое дорогое шоу в истории планеты, театр одного актера, которому выплачиваются рекордные гонорары», - цитирует Константинова РИА Новости.

По мнению спикера крымского парламента, президент Украины зарабатывает на конфликте в стране.

Напомним, недавно Зеленский посетил саммит «Большой семерки» в Хиросиме, где, в частности, встретился с президентом США Джо Байденом. В то же время бразильский лидер Лула да Силва заявил, что украинский президент не явился на встречу с ним в ходе саммита G7, хотя такая была запланирована.

В свою очередь, МИД РФ, комментируя саммит «большой семерки», отметило, что основным итогом мероприятия стал набор антироссийских и антикитайских заявлений, а из-за приглашения Зеленского саммит превратился в пропагандистское шоу.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)