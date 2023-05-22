В МИД Чехии прокомментировали возможные поставки F-16 Украине

Глава МИД Чехии Липавский заявил, что планы поставить Украине F-16 не связаны с контрнаступлением ВСУ Фото: REUTERS

Руководитель министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что возможные поставки Украине истребителей F-16 не связаны напрямую с контрнаступлением ВСУ. Такое мнение он выразил в понедельник, 22 мая, на встрече глав МИД Евросоюза, которая проходит в Брюсселе.

«Я не думаю, что этот вопрос напрямую связан с контрнаступлением», - цитирует Липавского РИА Новости.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал NBC сообщил, что западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16. Отмечалось, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США.

В то же время, по мнению обозревателя Брендана Коула, авиационные резервы России в десять раз больше, чем у ВСУ – 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Подобное превосходство, считает обозреватель, станет значительным “козырем” в случае попытки Киева провести контрнаступление.

В свою очередь, в Кремле заявляли, что поставки западных вооружений Киеву не повлияют на ход спецоперации, а только затянут конфликт и приведут к более печальным последствиям для украинского народа.

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