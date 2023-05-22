Мэр Тбилиси Каладзе выступил против введения виз для россиян

Мэр Тбилиси выступил против введения виз для россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил против введения визового режима для российских граждан, заявив, что не видит в такой мере необходимости.

«Нет никакой необходимости в введении визового режима … Мы приветствуем приезд как можно больше туристов в Грузию. Приезжают бизнес-компании, которые не попали под санкции. Мы приветствуем это, нет никакой проблемы», - сказал градоначальник.

Напомним, на прошлой неделе, 11 мая, Россия сняла запрет на полеты авиакомпаний России в Грузию, отменив также визовый режим для грузинских граждан.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с инициативой о введении виз для россиян, а также отказалась пользоваться услугами Georgian Airways, которая открыла продажи авиабилетов в Москву.

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