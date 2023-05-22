WSJ: в соглашение по обеспечению безопасности Украины могут войти США, Британия, ФРГ и Франция

Вашингтон может выступить главным гарантом безопасности Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон может выступить главным гарантом безопасности Украины при участии стран военного блока НАТО.

“США могут выступить в качестве главного гаранта договоренностей по безопасности при участии европейских членов НАТО”, — сообщили в издании, ссылаясь на экс-генсека альянса Фабриса Потье. При этом, по его словам, в данное соглашение могут войти Британия, Германия и Франция.

Также в статье отметили, что ряд европейских чиновников, в том числе в Германии и Франции, согласны с планом обеспечения безопасности Украины основанного на двусторонних заверениях.

Напомним, недавно глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Европе считают единственно возможным вариантом дипломатического решения конфликта на Украине план Владимира Зеленского, а мирный план Китая не воспринимается всерьез.

При этом Боррель признавал, что конфликт на Украине очень быстро закончится, если союзники Киева прекратят поставки военной помощи. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что украинский кризис давно бы закончился без военной поддержки Запада. По его мнению, это делает союзников Киева прямыми участниками конфликта.

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