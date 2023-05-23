Еврокомиссия одобрила выделение Польше 1 млрд евро на поддержку пострадавших от Украины фермеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия одобрила выделение Варшаве около 1 млрд евро (4,7 млрд злотых), который пойдет на поддержку польских фермеров. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте ЕК.

Как сообщается, выделенные средства будут предоставляться в виде прямых грантов, а получать их будут те сельхозпроизводители, которые сталкиваются с нехваткой ликвидности на фоне украинского конфликта, а также испытывают проблемы из-за удорожания минеральных удобрений и нестабильности на сельскохозяйственном рынке.

«ЕК пришла к выводу, что польская схема поддержки ликвидности необходима, уместна и пропорциональна для устранения серьезных нарушений в экономике страны-члена Евросоюза... ЕК одобрила меру поддержки в соответствии с правилами государственной помощи ЕС», - сказано в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о намерении Варшавы потребовать от Еврокомиссии провести проверку экспорта продовольствия из Украины на предмет рыночных нарушений. Незадолго до этого Польша, а также Венгрия и Словакия приостановили импорт отдельных украинских продуктов из-за протестов местных фермеров, которые несли убытки.