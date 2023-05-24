Что произошло за день 24 мая: главные новости

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах семьям сотрудников МЧС, погибших или получивших ранения в зоне проведения СВО. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС, военнослужащих спасательных воинских формирований и сотрудников федеральной противопожарной службы полагаются выплаты в размере пяти миллионов рублей.

Главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения во время ракетного удара российских войск по командному пункту украинских войск в Херсонской области. Первая помощь главкому ВСУ была оказана в Николаеве, затем его перевезли в военный госпиталь в Киеве, где ему провели трепанацию черепа.

Депутаты Госдумы на своём пленарном заседании единогласно проголосовали за то, чтобы запретить проезд польских фур по территории России. Это - долгожданная реакция наших парламентариев на недружественные шаги Варшавы по отношению к России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал атаку украинскими беспилотниками в Белгородской области. Он пообещал оперативный и жесткий ответ на террористические действия ВСУ.

Германия и Евросоюз активно мешают расследованию подрыва газопроводов «Северный поток» 1 и 2, так как не хотят платить за их ремонт, считает депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.