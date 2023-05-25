Путин заявил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 мая, заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) развивается успешно. По словам российского лидера, РФ высоко ценит взаимодействие со всеми государствами, которые входят в объединение.

«Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно», - отметил президент России на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Путина, сотрудничество России со странами – участниками ЕАЭС выстраивается на «принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга».

Встреча глав государств ЕАЭС прошла в Кремле. Также по итогам заседаний в узком и расширенном форматах планируется подписание совместных документов.

Напомним, сайт KP.RU ранее анонсировал заседание Высшего Евразийского экономического совета. В Кремле сообщали, что в нем примет участие президент России. Кроме того, заявлялось, что глава Белоруссии Александр Лукашенко и другие лидеры стран-членов ЕАЭС приедут в Москву для участия в заседании объединения.

Ранее Путин заявлял, что ЕАЭС имеет все возможности для того, чтобы стать одним из мощных полюсов формирующегося многополярного мира. Он также выразил уверенность, что для этого объединению необходимо продолжать развитие международного сотрудничества.