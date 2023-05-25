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НовостиПолитика25 мая 2023 17:36

Москалькова сообщила о новом обмене военнопленными с Украиной

Российские военнослужащие уже вернулись на Родину
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россия и Украина совершили очередной обмен военнопленными

Россия и Украина совершили очередной обмен военнопленными

Фото: Александр КОЦ

Российская сторона провела очередной обмен военнопленными с Украиной, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Поздравляем наших ребят с возвращением на Родину. Желаем им и членам их семей всего самого наилучшего», – написала она в своем Telegram-канале.

Количество военнослужащих, обменянных в результате договоренностей с украинской стороной, Москалькова не уточнила.

Как писал сайт KP.RU, в марте Россия смогла вернуть 90 военнопленных, находившихся в украинском плену. В Минобороны РФ отметили, что российским солдатам угрожала смертельная опасность.

Татьяна Москалькова позже заявила, что Киев нарушил достигнутые ранее договоренности между Украиной и РФ по обмену военнопленными. Изначально обмен планировался в формате 160 на 160, но затем Украина отказалась забирать 70 своих военнопленных. Позже уполномоченная по правам человека сообщила, что украинских военнопленных, которых Киев менять не отказался, вернут на Родину.