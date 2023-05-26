Что произошло в ночь на 26 мая
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Бригадный генерал Финляндии Сами Нурми призвал Запад находить пути к взаимопониманию с Россией, чтобы не отстраниться друг от друга окончательно. Об этом он сказал, комментируя решение России выйти из соглашения о проведении военных инспекций и обмене информацией.
Российские силы противовоздушной обороны защитили небо над Ростовской областью, уничтожив украинскую ракету в районе Морозовска. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев, призвав граждан сохранять спокойствие.
Испанская газета Publico развеяла распространяемые американскими и европейскими СМИ мифы о том, что Китай, якобы, «экономически поглотил» Россию. Поводом для опровержения стала встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент России Владимир Путин оценил ход трёхсторонних переговоров РФ, Армении и Азербайджана по ситуации в Карабахе. По мнению главы государства, обстановка уже близится к урегулированию, а оставшиеся вопросы носят технический характер.
Украинский писатель Ян Таксюр вышел из застенков киевского режима и рассказал о том, как провёл пять месяцев в заключении за критику администрации Зеленского и поддержку канонической Украинской православной церкви.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, будучи ночью 26 мая в рабочей поездке по Вьетнаму, побеседовал с местными журналистами о многих вещах. В частности, он прокомментировал ожидания России насчёт выборов президента США и заявил о вероятности затягивания украинского конфликта на долгие десятилетия.