Что произошло в ночь на 26 мая Фото: REUTERS

Бригадный генерал Финляндии Сами Нурми призвал Запад находить пути к взаимопониманию с Россией, чтобы не отстраниться друг от друга окончательно. Об этом он сказал, комментируя решение России выйти из соглашения о проведении военных инспекций и обмене информацией.

Российские силы противовоздушной обороны защитили небо над Ростовской областью, уничтожив украинскую ракету в районе Морозовска. Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев, призвав граждан сохранять спокойствие.

Испанская газета Publico развеяла распространяемые американскими и европейскими СМИ мифы о том, что Китай, якобы, «экономически поглотил» Россию. Поводом для опровержения стала встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин оценил ход трёхсторонних переговоров РФ, Армении и Азербайджана по ситуации в Карабахе. По мнению главы государства, обстановка уже близится к урегулированию, а оставшиеся вопросы носят технический характер.

Украинский писатель Ян Таксюр вышел из застенков киевского режима и рассказал о том, как провёл пять месяцев в заключении за критику администрации Зеленского и поддержку канонической Украинской православной церкви.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, будучи ночью 26 мая в рабочей поездке по Вьетнаму, побеседовал с местными журналистами о многих вещах. В частности, он прокомментировал ожидания России насчёт выборов президента США и заявил о вероятности затягивания украинского конфликта на долгие десятилетия.