Мосгорсуд не отпустил из СИЗО под домашний арест экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский городской суд не отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, которая признала свою вину в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения», - приводит ТАСС решение судьи апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Напомним, 20 апреля 2023 года стало известно о задержании Яриловой по уголовному делу о хищении свыше 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». Позже Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте чиновницы до 16 июня 2023 года по делу о злоупотреблении полномочиями. Как писал сайт KP.RU, экс-замминистра культуры признала вину по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.