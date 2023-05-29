Песков отказался комментировать слова губернатора Гладкова о необходимости присоединения Харькова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 29 мая, не стал комментировать слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о том, что лучшим способом решить проблему обстрелов в регионе станет присоединение Харькова.

«Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать», - пояснил свою позицию пресс-секретарь российского президента.

Напомним, Белгородская область не раз подвергалась обстрелам. Ранее Гладков, выступая в эфире телеканала "Россия-24", сказал, что решить эту проблему может присоединение Харькова к Белгородской области.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 29 мая в результате обстрела Вооруженных сил Украины города Шебекино пострадали четыре человека. Кроме того, в результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Под обстрел также попали села Новая Таволжанка и Козинка.

В субботу, 27 мая, в результате обстрела ВСУ города Шебекино погиб один человек – охранник предприятия, а также пострадали двое детей.