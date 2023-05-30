Собянин сообщил, что жильцы эвакуированных домов в Москве смогут вернуться домой после работ спецслужб

По словам Собянина, из-за атаки беспилотников несколько зданий в столице страны получили незначительные повреждения Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 30 мая, подтвердил эвакуацию жильцов в двух домах в Москве, куда ранее попали беспилотники. По его словам, после того, как спецслужбы закончат работы, жители смогут вернуться в свои квартиры.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее стало известно о попадании дронов в жилые дома в Москве. По словам Собянина, из-за атаки беспилотников несколько зданий в столице страны получили незначительные повреждения, однако среди населения никто не пострадал.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, проинформировал, что в регионе работают российские средства противовоздушной обороны, которыми на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников.

Ранее сайт KP.RU разбирался в том, чем Россия может защититься от участившихся атак украинских беспилотников.