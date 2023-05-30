В аэропортах Москвы нет отмен или существенных задержек рейсов на фоне падения беспилотников Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропортах Москвы после появления информации о падении беспилотников нет отмен или серьезных задержек рейсов. Такие данные содержатся на странице табло аэропортов "Яндекса".

Так, по данным онлайн-табло, в аэропорту Внуково задержан один рейс, а в Домодедово – девять. В Шереметьево и Жуковском, согласно расписанию, отмен или задержек самолетов не было.

Напомним, ранее стало известно о попадании беспилотников в жилые дома в Москве. По словам мэра столичного города Сергея Собянина, из-за атаки дронов несколько зданий в Москве получили незначительные повреждения, но жители не пострадали.

В целях безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов в двух домах, которые ранее получили повреждения из-за падения беспилотников. Как отметил Собянин, после того, как специальные службы завершат необходимые работы, эвакуированные жители смогут вернуться в свои квартиры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее также проинформировал о работе средств противовоздушной обороны в регионе. Он отметил, что ПВО сбили несколько дронов на подлете к Москве.