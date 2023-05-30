В Кремле прокомментировали атаку БПЛА на Москву

Следственный комитет РФ начал расследование по фактам падения дронов на здания в Москве Фото: REUTERS

Атака беспилотников на Москву во вторник, 30 мая, подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это лишний раз подтверждает необходимость продолжения СВО и достижения поставленных целей», – сказал пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

По мнению Пескова, атака дронов на Москву стала ответом Киева на удар Вооруженных сил России по одному из центров принятия решений на Украине. Как отметил представитель Кремля, сейчас никакой угрозы для жителей столицы и Московской области нет.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что Минобороны, МЧС и мэр Москвы Сергей Собянин передавали Владимиру Путину всю информацию об утренней атаке БПЛА в режиме реального времени. Сам президент России не планирует выступать со специальным обращением в связи с инцидентом, добавил Песков.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения дронов. Мэр столицы ранее проинформировал, что в целях безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов.

В свою очередь Следственный комитет РФ начал расследование по фактам падения дронов на здания в Москве.

Между тем Министерство обороны России заявило, Украина предприняла попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. По данным ведомства, всего в атаке Киев задействовал восемь дронов самолетного типа. Все они были уничтожены, отметили в Минобороны.

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