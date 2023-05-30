Песков заявил, что никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья после атаки дронов нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 30 мая, комментируя атаку беспилотников, заявил, что в настоящее время нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья. Он отметил, что не было и жертв в результате проишествия. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 30 мая, комментируя атаку беспилотников, заявил, что в настоящее время нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья. Он отметил, что не было и жертв в результате проишествия.

«Слава Богу, нет никаких жертв и нет никакой угрозы в настоящий момент для жителей Москвы и Подмосковья», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков также добавил, что все службы, а также средства противовоздушной обороны должным образом сработали во время утренней атаки дронов.

Напомним, утром во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения дронов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об эвакуации жителей нескольких подъездов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, в свою очередь, проинформировал, что ПВО сбили несколько дронов на подлете к Москве.

Позже Минобороны России назвало произошедшее попыткой теракта со стороны киевского режима. Как уточнили в оборонном ведомстве, всего в атаке Украина задействовала восемь беспилотников самолетного типа. Все дроны были уничтожены.

СК РФ начало расследование по фактам падения дронов на здания в Москве. В настоящее время сотрудники Следственного комитета устанавливают причастных к совершенной атаке.

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