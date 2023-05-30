Песков назвал атаку БПЛА на Москву ответом Украины на удары России по центру принятия решений в Киеве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву во вторник, 30 мая, стал ответом Украины на удары российских войск по центру принятия решений в Киеве, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет об ответных действиях киевского режима на наш весьма эффективный удар по одному из центров принятия решений, который имел место в воскресенье», – заявил пресс-секретарь президента России в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения дронов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее проинформировал, что в целях безопасности были эвакуированы жильцы нескольких подъездов.

Между тем Министерство обороны России заявило, Украина предприняла попытку теракта, ударив по Москве беспилотниками. По данным ведомства, всего в атаке Киев задействовал восемь дронов самолетного типа. Все они были уничтожены, отметили в Минобороны.

В офисе Зеленского заявили, что Киев не имеет прямого отношения к атакам БПЛА на Москву.

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